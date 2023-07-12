KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


12 Temmuz 2023 15:59
Acil Yardım Atama

Merhaba. Bulunduğum şehirden başka bir şehre merkezi atamada tercih yapıp (uzman yardımcılığı) yerleşirsem bir sonraki merkezi atamada bulunduğum şehre tercih yapıp gelebilir miyim??


anti4001ci
Aday Memur
12 Temmuz 2023 16:05

toplamda 4 merkezi atama var zaten. her birinde farklı yer git kardeş. türkıye turu yaparsınız. güzel olmaz mı ? dogu batı guney kuzey nasıl fikir

Toplam 1 mesaj

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