Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


12 Temmuz 2023 16:08
Neden insanlar Tmo ya Atanmaktan çekiniyorlar ?
Evet Yanlış anlamadınız başlık doğru İnsanlar Kpss sınavına giriyor hazırlanıyor atanacak kadar puan alıyor ama Bı bakmışsınız Tmo var tercih listesinde sevinip bıraz araştırma yapıyorsunuz kurum hakkında atanan insanlarla konuşuyorsunuz herkes atandığına bin pişman neden ? Çünkü memurların alanı dışında iş yapmaları sürekli personel eksikliği yüzünden geçici görev verilmesi vs vs Bu kadar zor olmasa gerek herkesin işini yaptığı bir ortamda kurumun yeteri kadar personel alıp insanalarin atandığı şehirlerde çalışması.İnsanlar sadece maaşı için DHMİ ye atanmak istemiyor insan gibi muamele gördüğü ve kendi alanindaki işi yaptığı içinde istiyor.Çok mu zor Yeteri kadar personel ihtiyacını sağlayıp dhmi gibi vardiya sistemli vs çalışılması?Bunu neden yapamıyor sendikasımı yok Tmo da çalışan arkadaşların yada bu duruma neden ses çıkartmıyorlar?

Serserdeo
Aday Memur
12 Temmuz 2023 16:25

Evet bende tercih yapacağim 3173 ten TMO muhasebeci kadrosu için arastirdigimda yoğun olduğunu, hasat dönemleri olduğunu ve bu dönemlerin şehirlere göre degisiklik yaptığını bu dönemlerde sabah 7 akşam 7 hatta hafta sonu bile calisildiğini, kit olduğu için eş durumu tayini konusunda olumsuz olduğunu, (zaten kurum kendi sitesinde yazı yayinlamis ilk kez atanacaklar için orada bu konuya değiniyor) bunlar söyleniyor ve haliyle insan çekiniyor hele çocuğunuz varsa bu şekilde yoğun bir iş ve geçici görevlendirme çok ciddi bir soruna dönüşüyor ben bu sebeplerle tercih yapmayı düşünmüyorum.

Olumlu yonleri de var bence maaşının yüksek olması, her ilde bulunması, iş garantisi memuriyet olması, iş


Renkover
Aday Memur
12 Temmuz 2023 16:31
Bu normal değil işte hocam bu sekildee çalışmayı kabul eden boş beleş onun bunun tavsiyesi ile işe girmiş amire itaat biat eden memur kadrosunu işgal eden kişiler bu kurumun dışında yok böyle bir şey sadece bu kurumda var bu
Serserdeo, 58 dk. önce

Evet bende tercih yapacağim 3173 ten TMO muhasebeci kadrosu için arastirdigimda yoğun olduğunu, hasat dönemleri olduğunu ve bu dönemlerin şehirlere göre degisiklik yaptığını bu dönemlerde sabah 7 akşam 7 hatta hafta sonu bile calisildiğini, kit olduğu için eş durumu tayini konusunda olumsuz olduğunu, (zaten kurum kendi sitesinde yazı yayinlamis ilk kez atanacaklar için orada bu konuya değiniyor) bunlar söyleniyor ve haliyle insan çekiniyor hele çocuğunuz varsa bu şekilde yoğun bir iş ve geçici görevlendirme çok ciddi bir soruna dönüşüyor ben bu sebeplerle tercih yapmayı düşünmüyorum.

Olumlu yonleri de var bence maaşının yüksek olması, her ilde bulunması, iş garantisi memuriyet olması, iş

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