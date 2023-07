Neden insanlar Tmo ya Atanmaktan çekiniyorlar ?

Evet Yanlış anlamadınız başlık doğru İnsanlar Kpss sınavına giriyor hazırlanıyor atanacak kadar puan alıyor ama Bı bakmışsınız Tmo var tercih listesinde sevinip bıraz araştırma yapıyorsunuz kurum hakkında atanan insanlarla konuşuyorsunuz herkes atandığına bin pişman neden ? Çünkü memurların alanı dışında iş yapmaları sürekli personel eksikliği yüzünden geçici görev verilmesi vs vs Bu kadar zor olmasa gerek herkesin işini yaptığı bir ortamda kurumun yeteri kadar personel alıp insanalarin atandığı şehirlerde çalışması.İnsanlar sadece maaşı için DHMİ ye atanmak istemiyor insan gibi muamele gördüğü ve kendi alanindaki işi yaptığı içinde istiyor.Çok mu zor Yeteri kadar personel ihtiyacını sağlayıp dhmi gibi vardiya sistemli vs çalışılması?Bunu neden yapamıyor sendikasımı yok Tmo da çalışan arkadaşların yada bu duruma neden ses çıkartmıyorlar?

Evet Yanlış anlamadınız başlık doğru İnsanlar Kpss sınavına giriyor hazırlanıyor atanacak kadar puan alıyor ama Bı bakmışsınız Tmo var tercih listesinde sevinip bıraz araştırma yapıyorsunuz kurum hakkında atanan insanlarla konuşuyorsunuz herkes atandığına bin pişman neden ? Çünkü memurların alanı dışında iş yapmaları sürekli personel eksikliği yüzünden geçici görev verilmesi vs vs Bu kadar zor olmasa gerek herkesin işini yaptığı bir ortamda kurumun yeteri kadar personel alıp insanalarin atandığı şehirlerde çalışması.İnsanlar sadece maaşı için DHMİ ye atanmak istemiyor insan gibi muamele gördüğü ve kendi alanindaki işi yaptığı içinde istiyor.Çok mu zor Yeteri kadar personel ihtiyacını sağlayıp dhmi gibi vardiya sistemli vs çalışılması?Bunu neden yapamıyor sendikasımı yok Tmo da çalışan arkadaşların yada bu duruma neden ses çıkartmıyorlar?