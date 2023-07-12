Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 16:15
Ankara'ya tayin konusunda fikir ricası
Selamlar herkese... Tayin konusunda fikir danışmak istiyorum fakat beklenti ve koşullarımı açıklayabilmek adına biraz uzun bir yazı olabilir, şimdiden vakit ayırıp okuyacak ve fikir belirtecek olan arkadaşlara teşekkürler. 13 yıldır İstanbul'da görev yapıyorum ve bulunduğum kurumdan oldukça memnunum. Alıştım da bu şehre her ne kadar zorlayıcı yanları olsa da. Öte yandan ailem Ankara'da yaşıyor ve uzun ömürleri olsun fakat artık yaşlandılar. Hem bu sebeple hem de malüm deprem riski nedeniyle Ankara'ya tayin istemeyi düşünüyorum. Aslen Ankaralı olsam da bu şehri bildiğim ve sevdiğim söylenemez. (Yıllardır yalnızca aile ziyareti için gidip geliyorum.) Yeşil alanların çok az oluşu en büyük hoşlanmama sebebim. Şimdi bu girizgah sonrası asıl sorum şu olacak ki olur da açılır ve puanım yeterse nerede yaşamam, ev tutmam daha makul olur sizce? Bakıyorum şöyle bir, yeşil alanların nispeten daha fazla olduğu Beysukent, Ümitköy vs gibi yerlerde mümkün değil 2+1 bir daireye bütçem yetmez. Yıllar öncesinden kalma gözlemim Batıkent tarafında müstakil evler olabilir, ona göre de bir okul yazarım diyor ama dediğim gibi bu gözlemim çok eskiye dayanıyor. İlanlara göz attığımda da cezbedici nitelik olarak AVM'lere yakınlıktan bahsedilmiş fakat AVM vb beton yığınları kadar beni boğan az şey vardır. Özetle Ankara'yı bilen, burada yaşayan arkadaşlar olur da tayin olursam sizce ev tutmak konusunda nasıl bir semt tercihi yapmalıyım?

geliyozbiz
Aday Memur
12 Temmuz 2023 16:18
Varlık mahallesi, gazi mahallesi. Başka seçenek yok. Belki Gölbaşı-Bahçelievler mh civarı olabilir. Ancak ilk iki mahalle Yenimahalleye bağlı ve tek geçerim yani.

Kuskusuz
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 16:27

Ben açıkçası okuduğumda bir şey anlamadım. Yazdığınız ilk iki yer Ankara nin zengin semtleri. Bütçeniz nedir? Bu bilinmeden cvp verilemez ki. Bir de ne kadar Ankara olsun. 170km uzakta bile ilçesi var. Merkez mi istiyorsunuz? Bunları yazın ki daha net cevaplar verilsin. Bana kalsa en ideal yerler Gölbaşı, Çamlıdere filan yeşillik açısından.;)))


Parsipal
Aday Memur
12 Temmuz 2023 16:30
:) Hocam aileme çok uzak olmamak adına merkez ilçe olması gerekiyor. Bütçe de malüm öğretmen maaşı, azami 15 civarı ayırabilirim kira için muhtemelen.
Kuskusuz, 56 dk. önce

Ben açıkçası okuduğumda bir şey anlamadım. Yazdığınız ilk iki yer Ankara nin zengin semtleri. Bütçeniz nedir? Bu bilinmeden cvp verilemez ki. Bir de ne kadar Ankara olsun. 170km uzakta bile ilçesi var. Merkez mi istiyorsunuz? Bunları yazın ki daha net cevaplar verilsin. Bana kalsa en ideal yerler Gölbaşı, Çamlıdere filan yeşillik açısından.;)))

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