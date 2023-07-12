Ankara'ya tayin konusunda fikir ricası

Selamlar herkese... Tayin konusunda fikir danışmak istiyorum fakat beklenti ve koşullarımı açıklayabilmek adına biraz uzun bir yazı olabilir, şimdiden vakit ayırıp okuyacak ve fikir belirtecek olan arkadaşlara teşekkürler. 13 yıldır İstanbul'da görev yapıyorum ve bulunduğum kurumdan oldukça memnunum. Alıştım da bu şehre her ne kadar zorlayıcı yanları olsa da. Öte yandan ailem Ankara'da yaşıyor ve uzun ömürleri olsun fakat artık yaşlandılar. Hem bu sebeple hem de malüm deprem riski nedeniyle Ankara'ya tayin istemeyi düşünüyorum. Aslen Ankaralı olsam da bu şehri bildiğim ve sevdiğim söylenemez. (Yıllardır yalnızca aile ziyareti için gidip geliyorum.) Yeşil alanların çok az oluşu en büyük hoşlanmama sebebim. Şimdi bu girizgah sonrası asıl sorum şu olacak ki olur da açılır ve puanım yeterse nerede yaşamam, ev tutmam daha makul olur sizce? Bakıyorum şöyle bir, yeşil alanların nispeten daha fazla olduğu Beysukent, Ümitköy vs gibi yerlerde mümkün değil 2+1 bir daireye bütçem yetmez. Yıllar öncesinden kalma gözlemim Batıkent tarafında müstakil evler olabilir, ona göre de bir okul yazarım diyor ama dediğim gibi bu gözlemim çok eskiye dayanıyor. İlanlara göz attığımda da cezbedici nitelik olarak AVM'lere yakınlıktan bahsedilmiş fakat AVM vb beton yığınları kadar beni boğan az şey vardır. Özetle Ankara'yı bilen, burada yaşayan arkadaşlar olur da tayin olursam sizce ev tutmak konusunda nasıl bir semt tercihi yapmalıyım?

Selamlar herkese... Tayin konusunda fikir danışmak istiyorum fakat beklenti ve koşullarımı açıklayabilmek adına biraz uzun bir yazı olabilir, şimdiden vakit ayırıp okuyacak ve fikir belirtecek olan arkadaşlara teşekkürler. 13 yıldır İstanbul'da görev yapıyorum ve bulunduğum kurumdan oldukça memnunum. Alıştım da bu şehre her ne kadar zorlayıcı yanları olsa da. Öte yandan ailem Ankara'da yaşıyor ve uzun ömürleri olsun fakat artık yaşlandılar. Hem bu sebeple hem de malüm deprem riski nedeniyle Ankara'ya tayin istemeyi düşünüyorum. Aslen Ankaralı olsam da bu şehri bildiğim ve sevdiğim söylenemez. (Yıllardır yalnızca aile ziyareti için gidip geliyorum.) Yeşil alanların çok az oluşu en büyük hoşlanmama sebebim. Şimdi bu girizgah sonrası asıl sorum şu olacak ki olur da açılır ve puanım yeterse nerede yaşamam, ev tutmam daha makul olur sizce? Bakıyorum şöyle bir, yeşil alanların nispeten daha fazla olduğu Beysukent, Ümitköy vs gibi yerlerde mümkün değil 2+1 bir daireye bütçem yetmez. Yıllar öncesinden kalma gözlemim Batıkent tarafında müstakil evler olabilir, ona göre de bir okul yazarım diyor ama dediğim gibi bu gözlemim çok eskiye dayanıyor. İlanlara göz attığımda da cezbedici nitelik olarak AVM'lere yakınlıktan bahsedilmiş fakat AVM vb beton yığınları kadar beni boğan az şey vardır. Özetle Ankara'yı bilen, burada yaşayan arkadaşlar olur da tayin olursam sizce ev tutmak konusunda nasıl bir semt tercihi yapmalıyım?