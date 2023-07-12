Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


12 Temmuz 2023 16:27
kitler güncel maaş
arkadaşlar merhaba, Et ve Süt Kurumu Teiaş maaş ve şartları hakkında bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi?

mratanamayan
Aday Memur
12 Temmuz 2023 16:55

bekar memur için (14500 * 1,1755) + (8077) TL

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

DHMİ maaşTMO MaaşlarıEti Maden Bilgisayar MühendisliğiTürkiye Taşkömürü Kurumu Memur MaaşıKİT lerde 5 yıl dolunca %2 kıdem tazminatı bilgilendirmeKİT'lerde yapılandırmaEÜAŞ ( elektrik üretim anonim şirketi )görevde yükselme ve unvan değişikliği snv.TCDD özelleştiriliyor mu?AİM memurlugu hakkında 13 soruNeden insanlar Tmo ya Atanmaktan çekiniyorlar ?

Sözlük

pirpirim 1 sakız çiğnemek orucu bozar 3 öğretmen maaşları 2 çember 4 ölüm 1 yabani ot 1 memurlar net üyeleri 1 canavar gibi Türk işi frankeştayn 1 baharat 3 kendi kendine konuşmak 3

Son Haberler

Belediye başkanının odasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandıAk Partili Gül: Anayasaya imar affı yapılamayacağına dair hüküm koyacağızAğaçtan düşerek ağır yaralanan müezzin hayatını kaybettiFETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'a 17 yıl 4 ay hapisDüğün takılarını katlamak isteyen mühendis fena oyuna geldi

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir