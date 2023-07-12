2024 ATAMA VAKİTLERİ

Merhabalar, ben 2023 KPSS'ye giriyorum fakat ucu ucuna iki üç kalan dersimden dolayı ilk döneme kadar mezun olamıyorum. Bu yüzden çok sınırdayım . Benim puanım bir yıl geçerli olacak ve Ocak Şubat ayında öğretmen ataması olacaksa bir sonraki atama için 2023 kpss puanimla en fazla ağustosa kadar vaktim var. Çünkü henüz mezun değilim Ocak subata tercih yapamıyorum . Haziranin 3.Haftasindan itibaren mezunum ,o vakit yapabiliyorum. Sizce 2024te öğretmenler için temmuz Ağustos gibi de bir atama olur mu ya da Eylül gibi karma alım yapılır mı yoksa çalışmalarım boşa mı gitti?

Benim için çok önemli bir ikilem yardımcı olursanız çok sevinirim..