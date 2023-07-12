Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 16:51
Harcama yetkilisine avans?

Okul müdürüne yani harcama yetkilisine alım yapması için avans verilir mi?

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