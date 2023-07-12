KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


12 Temmuz 2023 16:56
Lisans hemşirelik ATAMA

Arkadaşlar atama ne zaman olur ? Seçimler var. Doğru düzgün bir atama sayısı verilmedi lisans hemşireliğe... son atama zaten yüklü bir biçimde haliyle deprem bölgesine verildi... 71,2 puanım var. Atanma şansım varmıdır ki ..

Çok Yazılan Konular

Arşiv araştırmasıHemşire sıralaması değismemiş

Sözlük

güne bir şiir bırak 5 hadis-i kudsi 2 pagan 1 ölüm 1 yaparım ki ben bunu 1 güne bir söz bırak 2 fişi çekmek 1 üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 1 sezen aksu çalıyor 4 İçinden geleni söyle 3

Son Haberler

Belediye başkanının odasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandıAk Partili Gül: Anayasaya imar affı yapılamayacağına dair hüküm koyacağızAğaçtan düşerek ağır yaralanan müezzin hayatını kaybettiFETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'a 17 yıl 4 ay hapisDüğün takılarını katlamak isteyen mühendis fena oyuna geldi

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir