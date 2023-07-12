Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


12 Temmuz 2023 17:12
Mühendis Olan Programcı Hak Elde Edebilir Mi?

Merhaba

Endüstri Müh. mezunuyum. Bilgisayar Programcılığı diploması ile Programcı kadrosunu yazacağım

1) Fark alabilmem için sadece kadrolu alımları mı yazmam gerek?

2) Farkı alabilmem için Endüstri Müh. kabul görür mü?

Teşekkürler


pasa0606
Aday Memur
12 Temmuz 2023 17:13

Sözleşmeli ve kitlerde bu hak yok mu?

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