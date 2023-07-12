Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 17:15
Bugün de yalan olacak
Anlaşılan teklif bugün de geçmeyecek meclisten biz o parayı önümüzdeki aya anca alırız. Emeği geçen herkesin abv

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