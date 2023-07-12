Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


12 Temmuz 2023 17:21
Özelleştirme İdaresi Nasıl Bir Kurum?

Merhaba

Özelleştirme İdaresi programcı ilanı açmış. Nasıl bir kurumdur. Bilgisi olup yardımcı olan olursa sevinirim.

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