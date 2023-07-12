Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 17:32
Tbmm görüşmeleri başlıyor yarın yasalaşacak

Hükümetin sunduğu Teklifle meclis bugün maaş artışının da olduğu torba kanunun ilk 13 maddelik 1. Bölümü bitene kadar çalışması,kalan 2. Bölümün ise yarın görüşülmesi teklif edildi.biraz sonra başlayacak .yarına tümü bitmiş olacak


Selman Mirhan
Aday Memur
12 Temmuz 2023 17:44

Memur zammında değişen bir şey olmayacak. Olduğu gibi geçecek


Aliserpil
12 Temmuz 2023 17:51

Bugün emekli zammı belli olacak.2.maddede.memurlar 2. Bölümde yarın


dramati-kPCs
Şef
12 Temmuz 2023 18:15

Ayın 15'i geldi 2 aydır zam verileceği kesin daha kanun geçecek. Bravo valla. Ancak bu kadar uzatılabilrdi. 3 kuruş daha cepte kalsın diye baya baya sürümcemeye soktular. Bu hızla gidersek ağustos ayında ancak alırız seyannenleri.


murat_326
Şube Müdürü
12 Temmuz 2023 18:46

Tahmin ettiklerim hep çıkıyor hep gecikme


JackParker
12 Temmuz 2023 18:53
Abuk subuk kanun tekliflerini konuşuyorlar. Hepsi kağıttan papağan gibi okuyor. 1 dk tahammül edemiyorum bu liyakatsızlara
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