Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Temmuz 2023 17:46
Personelci Abilerimden Yardım Bekliyorum.

Erzincan kadrosunda çalışmaktayım. 6 aylık suriye görevine gideceğim inşallah. Suriyede geçirilen 6 ay toplamda ne kadar bir şark süresine tekabül eder acaba ?


Emre3466
Aday Memur
12 Temmuz 2023 17:51
Nasıl gittin Suriye görevine

avci3416
Aday Memur
12 Temmuz 2023 17:55

Kardesşim konumuz bu değil ama cevap vereyim daha özel harekat personeliyken 2 defa gittim buna ek olarak bölgeyi yolları üs bölgelerini ve ribatları bildiğim için tekrar gitmek için dilekçe verdim ve yukarıda yazanları dilekçemde belirttim.

Emre3466, 1 saat önce
Nasıl gittin Suriye görevine

Emre3466
Aday Memur
12 Temmuz 2023 17:55
Teşekkür ederim en az 6 ay mı gidiyoruz
avci3416, 1 saat önce

Kardesşim konumuz bu değil ama cevap vereyim daha özel harekat personeliyken 2 defa gittim buna ek olarak bölgeyi yolları üs bölgelerini ve ribatları bildiğim için tekrar gitmek için dilekçe verdim ve yukarıda yazanları dilekçemde belirttim.


avci3416
Aday Memur
12 Temmuz 2023 17:58

evet.

Emre3466, 1 saat önce
Teşekkür ederim en az 6 ay mı gidiyoruz

Emre3466
Aday Memur
12 Temmuz 2023 17:58
Teşekkür ederim
avci3416, 1 saat önce

evet.


mrpoliceman
Aday Memur
12 Temmuz 2023 18:22

Devrem özelden yazdım

Toplam 6 mesaj

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