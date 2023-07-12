Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 18:07
PROJE OKULLARINA YÖNETİCİ/ÖĞRETMEN ATAMA YAPILACAK MI?

Proje okullarina atama kılavuzu yürürlükten kaldırıldı. Branşı bile tutmayan kişilerin bu okullarda haksız yere yöneticilik görevlerine devam ettiklerini görüyoruz.

Ağustos ayında yönetici ve öğretmenler için 2 ayrı sınav yapılsın. Kazananlar hakkıyla bu okullara atansın.

Hatta mevcut yöneticilere +5 puan verilsin.

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