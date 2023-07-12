Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 18:15
2023/1 KPSS

2023 1 bazı kamu kurum ve kuruluşlara ataması olan kişi kaç yıl sonra başka yere tayin hakkı isteyebilir ve hangi kanuna tabi olurlar bilgisi olanlar var mı?


samet.by
Şube Müdürü
12 Temmuz 2023 18:49

o dediğiniz kurumdan kuruma göre değişir. atanacağınız kurumun yer değiştirme yönetmeliğini inceleyin.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Mecliste memur zammının değişme ihtimali var mı?2023 temmuz güncel maaşlarKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiişçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Memur maaşları revizemi ediliyorMemur Emeklisine De Seyyanen Zam.YÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"Memurun ek işte çalışmasıAli yalçın'ın rahatsızız açıklaması.

Sözlük

pirpirim 1 türkiye dünya nüfusunda 18.sırada 1 kapya biber 1 düşmüş melek 1 yaparım ki ben bunu 1 şifre 1 canavar gibi Türk işi frankeştayn 1 özledim seni 5 böcekten korkan erkek 1 öğretmen maaşları 2

Son Haberler

Bakan Bak: Önümüzdeki yıl için KYK yurtlarında 1 milyon öğrenci hedefimiz varMemur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'daBorsa günü düşüşle tamamladıAdana'da orman yangını çıktıBu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir