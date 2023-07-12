Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 18:45
Üniversite destek personeli

Merhaba arkadaşlar ben üniversiteye sözleşmeli destek personeli olarak atandım aranızda üniversite de çalışan var mı şartlar nasıl ve tam olarak ne iş yapar destek personeli .

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