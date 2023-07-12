Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Temmuz 2023 18:50
Sağlık mazereti tayini için komisyon toplanması

Arladaşlar geçen hafta evraklarımı gönderdim , böyle bir tayin talebi için bana göre haftalık toplanması gereken bu komisyon hakkında neden hiçbir yerden bilgi edinemiyoruz? Bilgisi olan var mı acaba bu kadarda olmamalı diye düşünüyorum

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniSağlık mazereti2023 ocak tayini iptali hakkındaÇanakkale Mehmet Akif Ersoy DhAdalet Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na kurumlar arası geçişÇKYS?ye düşmeyi beklenenler bi baksın ASM personeli ek ödeme alamıyor2023 haziran iller arasi yer degistirme tayini15 Temmuz Maaş bordrosuYeni atandim

Sözlük

üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 1 alelusul 1 üzerlik otu 2 özledim seni 5 kendi kendine konuşmak 5 kapya biber 1 baharat 3 memurlar net üyeleri 2 çember 4 güne bir söz bırak 2

Son Haberler

Bakan Bak: Önümüzdeki yıl için KYK yurtlarında 1 milyon öğrenci hedefimiz varMemur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'daBorsa günü düşüşle tamamladıAdana'da orman yangını çıktıBu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir