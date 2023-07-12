Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 18:51
İyi parti emeklilere 4000 tl seyyanen zam teklifini sunacak
İyi parti gurup başkanvekili Erhan usta mecliste yaptığı konuşmada emeklilere 4000 tl seyyanen zam teklifini yapacaklarını belirtip diğer partilerden destek istedi

JackParker
12 Temmuz 2023 18:54
Tribünlere oynamaktan başka birşey değil. Rtenin kendisi vermeyecek iyi parti istiyor diye verecek öyle mi ? Akp ve Mhp oylarıyla reddedildi bile

skarner
Aday Memur
12 Temmuz 2023 18:57

Bu Erhana göre asgari ücretle memur maaşı arasında makas çok artmışmış, bunun düzeltilmesi gerekirmiş. Kanun teklifini de okumadan gelmiş zaten

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Mecliste memur zammının değişme ihtimali var mı?2023 temmuz güncel maaşlarKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiişçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Memur maaşları revizemi ediliyorMemur Emeklisine De Seyyanen Zam.YÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"Memurun ek işte çalışmasıAli yalçın'ın rahatsızız açıklaması.

Sözlük

böcekten korkan erkek 1 üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 1 diş macununu ortasından sıkmak 4 beğendim butonu 1 memurlar net üyeleri 2 öğretmen maaşları 2 üzerlik otu 2 kapya biber 1 türkiye dünya nüfusunda 18.sırada 1 düşmüş melek 1

Son Haberler

Bakan Bak: Önümüzdeki yıl için KYK yurtlarında 1 milyon öğrenci hedefimiz varMemur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'daBorsa günü düşüşle tamamladıAdana'da orman yangını çıktıBu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir