İyi parti emeklilere 4000 tl seyyanen zam teklifini sunacak

Tribünlere oynamaktan başka birşey değil. Rtenin kendisi vermeyecek iyi parti istiyor diye verecek öyle mi ? Akp ve Mhp oylarıyla reddedildi bile

Tribünlere oynamaktan başka birşey değil. Rtenin kendisi vermeyecek iyi parti istiyor diye verecek öyle mi ? Akp ve Mhp oylarıyla reddedildi bile