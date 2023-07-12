Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Temmuz 2023 18:59
Çözger Raporu
Merhabalar. 8 aylık kızım ile ilgili daha önceden hipotoni şüphesine istinaden genetik testi verdik çocuk noroloji doktoru kas hastalığı var gelişimi yavaş olacak dedi.ben ise küçük bir ilde sağlık sektörü açısından bitik bir yerde çalışıyorum. Doktorumuz antalya tıp fakültesinde ayda bir ayda 2 sefer görmek istiyor ve aradaki mesafe 1000 km ye yakın. Doktorumuz özel gereksinimli çocuk olduğu icin de ÇÖZGER raporu duzenleyecegini ve bu rapora istinaden buraya tayin istememi söylüyor. Böyle bir hakkım var mıdır yada yarim saat mesafede kendi memleketim var oraya tayin isteyebilir miyim. Yardımcı olabilecek seflerim varsa engin bilgilerinizden faydalanmak isterim

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBeraat , takipsizlik alanlarJandarmanın Polis Yakınına GBT YapmasıBorsada yatırım yapmak.Deprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerKiralar 15 bin, Maaşlar 26 bin bu nasıl olacak böyle2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminPOLSANReis emekliyi sildi.Otel kayıtları atanmaya engel midir

Sözlük

sezen aksu çalıyor 2 üzerlik otu 2 beğendim butonu 1 karışık 2 içinde gitme kelimesi olan şarkılar 1 ölüm 1 stalklamak 2 türkiye dünya nüfusunda 18.sırada 1 fişi çekmek 1 sakız çiğnemek orucu bozar 3

Son Haberler

Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan öldüSPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı cezasıÇalışanlarının yüzde 90'ını yapay zeka kullanmak için işten çıkardıTanju Özcan, CHP Genel Merkezi önünde: Yeter artık, yeterİstanbul'da bir evde dondurucuda erkek cesedi bulundu

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir