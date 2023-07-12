Merhabalar. 8 aylık kızım ile ilgili daha önceden hipotoni şüphesine istinaden genetik testi verdik çocuk noroloji doktoru kas hastalığı var gelişimi yavaş olacak dedi.ben ise küçük bir ilde sağlık sektörü açısından bitik bir yerde çalışıyorum. Doktorumuz antalya tıp fakültesinde ayda bir ayda 2 sefer görmek istiyor ve aradaki mesafe 1000 km ye yakın. Doktorumuz özel gereksinimli çocuk olduğu icin de ÇÖZGER raporu duzenleyecegini ve bu rapora istinaden buraya tayin istememi söylüyor. Böyle bir hakkım var mıdır yada yarim saat mesafede kendi memleketim var oraya tayin isteyebilir miyim. Yardımcı olabilecek seflerim varsa engin bilgilerinizden faydalanmak isterim

Merhabalar. 8 aylık kızım ile ilgili daha önceden hipotoni şüphesine istinaden genetik testi verdik çocuk noroloji doktoru kas hastalığı var gelişimi yavaş olacak dedi.ben ise küçük bir ilde sağlık sektörü açısından bitik bir yerde çalışıyorum. Doktorumuz antalya tıp fakültesinde ayda bir ayda 2 sefer görmek istiyor ve aradaki mesafe 1000 km ye yakın. Doktorumuz özel gereksinimli çocuk olduğu icin de ÇÖZGER raporu duzenleyecegini ve bu rapora istinaden buraya tayin istememi söylüyor. Böyle bir hakkım var mıdır yada yarim saat mesafede kendi memleketim var oraya tayin isteyebilir miyim. Yardımcı olabilecek seflerim varsa engin bilgilerinizden faydalanmak isterim