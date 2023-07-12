Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Temmuz 2023 19:13
2. kez tecil

Önlisans mezunuyum 21 yaşındayım. önlisansda okurken okul bir kez tecil etti ve tecilim 1 ay sonra bitiyor tekrar tecil ettirebilirmiyim.

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