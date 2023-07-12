Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Temmuz 2023 19:14
Eş durumu

Ben 4a bölgesinde çalışıyorum. Nişanlım 2c bölgesinde. Eş durumu yaptığımızda hangi bölgede birleşiliyor? Müdürlükte herkes farklı bir şey diyor, bakanlığa ulaşamıyorum. Yardımcı olur musunuz


nnrmnn
Aday Memur
12 Temmuz 2023 19:25

Bu arada ikimiz de diş hekimiyiz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniSağlık mazereti2023 ocak tayini iptali hakkındaÇanakkale Mehmet Akif Ersoy DhAdalet Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na kurumlar arası geçişÇKYS?ye düşmeyi beklenenler bi baksın ASM personeli ek ödeme alamıyor2023 haziran iller arasi yer degistirme tayini15 Temmuz Maaş bordrosuYeni atandim

Sözlük

yabani ot 1 güne bir şiir bırak 3 pagan 3 üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 1 şifre 1 üzerlik otu 2 beğendim butonu 1 en dramatik şarkı sözleri 5 baharat 3 pirpirim 1

Son Haberler

Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan öldüSPK'den 5 kişiye geçici işlem yasağı cezasıÇalışanlarının yüzde 90'ını yapay zeka kullanmak için işten çıkardıTanju Özcan, CHP Genel Merkezi önünde: Yeter artık, yeterİstanbul'da bir evde dondurucuda erkek cesedi bulundu

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir