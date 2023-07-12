Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


12 Temmuz 2023 19:31

BOTAŞ mı, KGM mi? (İnşaat Mühendisliği)
Sizce hangi kurum daha iyi ve gerekçeleri neler?

Bu ankete 1 saat 12 dakikada, 1 kişi oy kullandı

Sizce hangi kurum daha iyi ve gerekçeleri neler?

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