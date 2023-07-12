Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Temmuz 2023 19:52
Askerlikle ilişiği bulunmamak ne demek

Arkadaşlar 2022 kpss den 83 puan aldım bu puanla atanma durumum belli değil o yüzden 2024 kpss ye çalışmaya başlamayı düşünüyorum .

Askerlik tecilim 1 ay sonra bitiyor ve yıl sonuna kadar askerlik şubesine gitmem gerekiyor sonrasında da 2024 ün son aylarında askere gidecekmişim. Sizlere birkaç sorum olacak

1- Diyelimki ben yıl sonunda şubeye gittikten sonra 2024 ocak ayında bir atama oldu ama ben sonrasında askere gideceğim atamam gerçekleşirmi ?

2- yıl sonunu bulmadan ekim - kasım gibi atama olursa atamam gerçekleşirmi

3- 2024 de tekrar kpss ye girdim ve aralık ayında askere gittim şubatta da alım oldu askerde iken başvuru yapabilirmiyim ?

4- kurumların alım yaparken "Askerlik ile ilişiği olmamak" demek ne anlama geliyor

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