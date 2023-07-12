Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 19:56
EÜAŞ taşeron maaşları(kpss gerekmez)

Taşeron olmanın şartı:

-Parti ilçe başkanı referansiyla bakanlığa isminizin bildirilmesi. HEPSİ BU

- KPSS gerekmez

- hiçbir imza sorumluluğu yok

EÜAŞ'a bağlı işletmelerde taşeron tekniker asgari ücretin %100 fazlası yani 2 katı maaş almaktadır. Sendika farkı ile 28bin lira civarı

1 Temmuz 2023 itibarıyla imza sorumluluğu olmayan torpille işe başlayan en düşük taşeron mühendis maaşı da 35bin liradır. (Sendika farkı hariç). Sendika eklersen en az 40bin

Devlet memuru olan İşletme Müdürü maaşı bile Temmuz 2023'te 36bin olacaktır.


marjinalmatçı
Aday Memur
12 Temmuz 2023 20:06

Evet bunlar hepsi doğru benim eşim yıllardır 80 üstü kpss ile atanmıyor ben hakkımı helal etmiyorum.

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