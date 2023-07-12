KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


12 Temmuz 2023 20:04
Orta okulda sabah dershanesine gitmiştim pomemde sorun olur mu
Kesinlikle alakamız dahi yok dedem yazdırdı bizim ilçede fazla alternatif olmadığı için ve ben yalvarmıştım tüm arkadaşlarım oraya gittiği için yaş 11-12 bilmem etmem o kişiler nedir kimdir anlamam da siyasetten şundan bundan. Dedem de zaten yaşlı bilmez öyle şeyler. Şimdi güvenlik soruşturmasında görülürse sorun yaşar mıyım??

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