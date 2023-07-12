Lise hazırlık ile derece kazanma

Merhaba. Lise dönemimde Anadolu lisesinde hazırlık ve 1. sınıfı okuduktan sonra 2 ve 3ü düz lisede okuyarak tamamladım. Hazırlık okuduğuma dair belgeyi okulumdan alıp 1 derece talebiyle başvurdum ancak red verileceği söylendi tarafıma. Benzer bir durum yaşayan var mı. Nasıl sonuçlandı ya da konuya ilişkin bilgisi olan var mı

Merhaba. Lise dönemimde Anadolu lisesinde hazırlık ve 1. sınıfı okuduktan sonra 2 ve 3ü düz lisede okuyarak tamamladım. Hazırlık okuduğuma dair belgeyi okulumdan alıp 1 derece talebiyle başvurdum ancak red verileceği söylendi tarafıma. Benzer bir durum yaşayan var mı. Nasıl sonuçlandı ya da konuya ilişkin bilgisi olan var mı