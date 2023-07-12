Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 20:28
Lise hazırlık ile derece kazanma
Merhaba. Lise dönemimde Anadolu lisesinde hazırlık ve 1. sınıfı okuduktan sonra 2 ve 3ü düz lisede okuyarak tamamladım. Hazırlık okuduğuma dair belgeyi okulumdan alıp 1 derece talebiyle başvurdum ancak red verileceği söylendi tarafıma. Benzer bir durum yaşayan var mı. Nasıl sonuçlandı ya da konuya ilişkin bilgisi olan var mı

Mohendiss
Aday Memur
12 Temmuz 2023 20:41

Konuyu yanlış yere açmışsın maaşla ne alaka?


hsnd
Müsteşar
12 Temmuz 2023 20:43
Burası sadece maaş forumu değil aynı zamanda 'diğer özlük hakları' başlığı mevcut.
Mohendiss, 4 dk. önce

Konuyu yanlış yere açmışsın maaşla ne alaka?

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