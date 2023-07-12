Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 20:28
Lise hazırlık ile kademe kazanma

Merhaba. Lise dönemimde Anadolu lisesinde hazırlık ve 1. sınıfı okuduktan sonra 2 ve 3ü düz lisede okuyarak tamamladım. Hazırlık okuduğuma dair belgeyi okulumdan alıp 1 derece talebiyle başvurdum ancak red verileceği söylendi tarafıma. Benzer bir durum yaşayan var mı. Nasıl sonuçlandı ya da konuya ilişkin bilgisi olan var mı


Mohendiss
Aday Memur
12 Temmuz 2023 20:41

Konuyu yanlış yere açmışsın maaşla ne alaka?


hsnd
Müsteşar
12 Temmuz 2023 20:43
Burası sadece maaş forumu değil aynı zamanda 'diğer özlük hakları' başlığı mevcut.
Mohendiss, 3 saat önce

Konuyu yanlış yere açmışsın maaşla ne alaka?


Nmeışık
Aday Memur
12 Temmuz 2023 20:51
Tamam da bu nasıl bir üslup niye kabalaşıyorsunuz
Mohendiss, 3 saat önce

Konuyu yanlış yere açmışsın maaşla ne alaka?


BERBER KEMAL
Aday Memur
12 Temmuz 2023 21:54

1 derece değil 1 kademe alırsınız


Nmeışık
Aday Memur
12 Temmuz 2023 22:00
Teşekkür ederim düzeltme için
BERBER KEMAL, 2 saat önce

1 derece değil 1 kademe alırsınız


BERBER KEMAL
Aday Memur
12 Temmuz 2023 22:25

Rica ederim

Nmeışık, 2 saat önce
Teşekkür ederim düzeltme için
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Mecliste memur zammının değişme ihtimali var mı?2023 temmuz güncel maaşlarKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiişçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Memur maaşları revizemi ediliyorMemur Emeklisine De Seyyanen Zam.YÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"Memurun ek işte çalışmasıSendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesin

Sözlük

stalklamak 2 canavar gibi Türk işi frankeştayn 1 düşmüş melek 1 fişi çekmek 1 beğendim butonu 1 şifre 1 hadis-i kudsi 2 kendi kendine konuşmak 5 şu an çalan şarkı 2 çember 4

Son Haberler

Mühendislik harikasıydı! 2 bin 800 yıllık göl kuruyorBayrampaşa'da kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı10 yıl sonra çocuğu oldu, gerçeği DNA testiyle öğrendiFreni patlayan domates yüklü kamyon 3 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralıAğaçtan düşerek ağır yaralanan müezzin hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir