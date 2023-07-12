Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Temmuz 2023 20:44
MHRS de çalışan var mı?

Assitt şirketine baglı saglık bakanlıgında özellılle yabancı dil musterı temsılcısı olarak mhrs de calısan kısıler var mı acaba?

maaşınız nedır ve ısinizden memnun musunuz

bu kısıler 4blı taseron ıscısı olarak mı gecıyor ?


evcilerden
Memur
12 Temmuz 2023 21:05

Asist taşeron diye biliyorum ttkom sağlık bakanlığı ve iletişim ile ilgili tum işler onlarda


neat
Aday Memur
12 Temmuz 2023 21:06

onu bilmiyorumda bazılarına denk geliyorum çok asabi oluyorlar

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