Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


12 Temmuz 2023 20:57
4d li gebe calisanlar

Arastirma hastanesinde 4d li hemsireyim, 13 haftalik gebeyim. Gebe çalisanlarda gunluk calisma saati 7.5 saati gecemiyormus, eş durumumdan dolayi haftada en az 2 gun esimin yanina gidip geliyorum il disinda calistigi icin ve haftanin 6 gunu calismak fiziksel olarak zorlayabiliyor. Dilekce yazsam gunluk 8 saat calisma durumu olabilir mi

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