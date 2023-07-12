Memura, mühendise zam sözü veren vekiller sizleri izliyoruz. Verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz . Sizd

Seçim zamanı seçim bitsin ondan sonra gerekeni yapacağız dedi bütün vekiller . Şu an Meclisi takip ediyoruz hiçbir vekil seçim zamanı vermiş oldu sözünün arkasında durmuyor. Mühendislere verilecek verdiğiniz sözleri iki ay geçmeden seçim üzerinden unuttunuz gerçekten üzücü. Sizlerde haklısınız seçim zamanı siz değil biz unutuyoruz.

Seçim zamanı seçim bitsin ondan sonra gerekeni yapacağız dedi bütün vekiller . Şu an Meclisi takip ediyoruz hiçbir vekil seçim zamanı vermiş oldu sözünün arkasında durmuyor. Mühendislere verilecek verdiğiniz sözleri iki ay geçmeden seçim üzerinden unuttunuz gerçekten üzücü. Sizlerde haklısınız seçim zamanı siz değil biz unutuyoruz.