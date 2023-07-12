Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 21:16
Memura, mühendise zam sözü veren vekiller sizleri izliyoruz. Verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz . Sizd
Seçim zamanı seçim bitsin ondan sonra gerekeni yapacağız dedi bütün vekiller . Şu an Meclisi takip ediyoruz hiçbir vekil seçim zamanı vermiş oldu sözünün arkasında durmuyor. Mühendislere verilecek verdiğiniz sözleri iki ay geçmeden seçim üzerinden unuttunuz gerçekten üzücü. Sizlerde haklısınız seçim zamanı siz değil biz unutuyoruz.

umutyolculugu34
Aday Memur
12 Temmuz 2023 21:18
Vekil maaşına zam yapılacağı zaman meclisin %100'ü ilk defa ortak bir şekilde ortak bir karara varıyor. Bizlerin maaşına gelince hepsi unutuluyor. Umarım bu gece mecliste sözlerinizi tutarsınız .
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