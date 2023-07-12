2 okul birleştirilmesinde idareciler ne olur?

Lise ile ortaokul birleştirilecek. Liseyi ortaokula taşıyacaklar. Müdür ve yardımcılar ne olur? Başka bir okula mı müdür olacaklar yoksa müdürlük düşecek mi?

Lise ile ortaokul birleştirilecek. Liseyi ortaokula taşıyacaklar. Müdür ve yardımcılar ne olur? Başka bir okula mı müdür olacaklar yoksa müdürlük düşecek mi?