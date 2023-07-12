Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 21:17
2 okul birleştirilmesinde idareciler ne olur?
Lise ile ortaokul birleştirilecek. Liseyi ortaokula taşıyacaklar. Müdür ve yardımcılar ne olur? Başka bir okula mı müdür olacaklar yoksa müdürlük düşecek mi?

matematikogretmenii
Memur
12 Temmuz 2023 21:39
Lise ile ortaokul nasıl birleşecek beynim yandı

biochemical
Aday Memur
12 Temmuz 2023 22:23
Bildiğiniz. Liseyi ortaokula taşıyacaklar hem ortaokul hem lise olucak. Okulun statüsü lise olucak. Ortaokul idarecileri bu durumda ne olucak? Müdürlükler düşecek mi
matematikogretmenii, 45 dk. önce
Lise ile ortaokul nasıl birleşecek beynim yandı
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