Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


12 Temmuz 2023 21:27
Sözleşmeliden Kadroya Geçen Memurların Rotasyonu
Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Merhabalar Ticaret Bakanlığında görevli Gümrük Muhafaza Memuruyum. Görev süresi 3 sene olan şark bölgesinde görev yapıyorum. Sözleşmeliden kadroya geçenlerdeniz. Bu geçici maddeye göre 3 seneyi doldurduğumuzda yer değiştirme hakkımız olur mu?

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