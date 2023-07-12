Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 21:39
21 il listesi

Merhaba haziran ayında 3 yılımı doldurup kadrolu oldum . Daha önceki yıllarda 21 il listesi yayınlanıp 3. Yılını dolduran öğretmen bu illerden birine tayin isteyebiliyordu . Bu sene de olur mu ve ayrıca bu iller dışındaki illere de tayin isteme şansı doğar mı?


popcorn007
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 21:53

kılavuza bağlı

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