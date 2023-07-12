Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Temmuz 2023 21:39
Seyyanen zam mecliste...

Seyyanen zam meclis bütçe komisyonunda kabul edilmişti ve bugün tekrar meclis gündemine gelecekti.Bu saate kadar kabul edildi gibi bir habere denk gelmedim var mı bu konuda bilgisi olan arkadaslar


Efsane1020
Aday Memur
12 Temmuz 2023 21:52

Maddeler de ilerleyen dakikalarda görüşülecek

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