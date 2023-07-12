Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Temmuz 2023 21:43
Asmye geçişte yıllık izin
Merhabalar 6 yıllık kadrolu hemşireyim.Asmye geçiş yapmak istiyorum ama hala kullanmadığım yıllık izinlerim var ve çevremdekiler asmye geçtiğimde yıllık iznimin yanacağını söylüyor Bu konu hakkında bilgisi olan varsa bilgilendirirse sevinirim.

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