Asmye geçişte yıllık izin

Merhabalar 6 yıllık kadrolu hemşireyim.Asmye geçiş yapmak istiyorum ama hala kullanmadığım yıllık izinlerim var ve çevremdekiler asmye geçtiğimde yıllık iznimin yanacağını söylüyor Bu konu hakkında bilgisi olan varsa bilgilendirirse sevinirim.

Merhabalar 6 yıllık kadrolu hemşireyim.Asmye geçiş yapmak istiyorum ama hala kullanmadığım yıllık izinlerim var ve çevremdekiler asmye geçtiğimde yıllık iznimin yanacağını söylüyor Bu konu hakkında bilgisi olan varsa bilgilendirirse sevinirim.