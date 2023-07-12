KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


12 Temmuz 2023 21:46
2023/1 Apron Memurluğu

Arkadaşlar tercih yapan arkadaşların konuşabileceğimiz telegram grubu var mıdır? Sıralamam yerleşenlerden sonra 76. KPSS puanım 86.92 Hakkari ve Şırnak dışındaki yerleri yazdım ama düşünceleriniz nedir ona göre konusabılırız.

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