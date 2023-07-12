Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


12 Temmuz 2023 21:52
Dışişleri bakanlığından torpil ne düzeyde

Merhaba abiler, ablalar; ben bu sene üniversite sınavına girdim ve eşit ağırlık sonucumda büyük ihtimalle ilk 500e girmişimdir. Benim hayalim lisenin başından beri dışişlerinde memur olmak bundan dolayı hedefim Boğaziçi siyaset bilimi ve Uluslararası ilişkiler ama bu noktada gerçekçi olmak gerekli çünkü torpilim yok. Dışişleri yazılı sınav konuları ve mülakat konuları zaten merağım olan konular o konuda bir sorun yaşamam ve yüksek lisansımı yurtdışında yapacağımı varsayıyorum. Sizce bir şansım var mı? Yoksa iş olanağı daha yüksek olan bölümlere mi yöneleyim?

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