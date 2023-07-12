Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 22:11
Geçmiş olsun memurum
Galiba okuyan kesimin artık buralarda hiç yeri yok.

Sailor060606
Aday Memur
12 Temmuz 2023 22:18
Tamam anlıyorum içinizdekileri döküyorsunuz da bu nasıl bir konu açmaktır ? Ne bir sorunuz var ne bir bilgilendirme var. Kirlilikten başka bir şey yok.
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