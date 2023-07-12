Geçmiş olsun memurum

Tamam anlıyorum içinizdekileri döküyorsunuz da bu nasıl bir konu açmaktır ? Ne bir sorunuz var ne bir bilgilendirme var. Kirlilikten başka bir şey yok.

Tamam anlıyorum içinizdekileri döküyorsunuz da bu nasıl bir konu açmaktır ? Ne bir sorunuz var ne bir bilgilendirme var. Kirlilikten başka bir şey yok.