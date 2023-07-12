Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Temmuz 2023 22:22
HavaLimani

Selam Arkadaşlar

Tayinim havalimanina çıktı

Çalışan veya daha önce çalışmış arkadaş var mı Bilgi verebilecek


Öy71
Aday Memur
12 Temmuz 2023 22:52
Hangi havalimanı

kızılelma2023
Aday Memur
12 Temmuz 2023 22:55
Pasaport ta hata yaparsan adli ve idari ceza alıyorsun.
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