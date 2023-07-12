Anayasa mahkemesi kariyer sınavı iptal edemez. Çünkü...

Chp tarafından yapılan iptal basvurusunda sınavın iptaline yönelik bir talep yok. Iptal istemi aday öğretmenlik ile ilgili maddeler ve yıl şartı. Buyrun ebs nin kendi sitesinde yaptığı açıklamada bunun kanıtı: Diğer taraftan, CHP, açmış olduğu bu davada, kariyer basamaklarında ilerleme için aranan yazılı sınav şartının iptalini talep etmemiştir. Öğretmenlerin beklentileri ve talepleri, mesleki tecrübenin yazılı sınavla ölçülemeyeceğinden hareketle sınavsız bir kariyer basamakları sürecinin hayata geçirilmesi olmasına rağmen, toplumsal taleplere duyarsız, öğretmenlerin sorunlarıyla alakasız ana muhalefet partisi, yazılı sınav şartının iptalini istememiştir. Bu nedenle de sendikamız ve eğitimin paydaşları, kariyer basamakları yazılı sınavının yersizliğini, gereksizliğini ve iptali sonucunu doğuracak hukuka aykırılığını, Anayasa Mahkemesi önünde dile getirme imkanından yoksun bırakılmışlardır.

Chp tarafından yapılan iptal basvurusunda sınavın iptaline yönelik bir talep yok. Iptal istemi aday öğretmenlik ile ilgili maddeler ve yıl şartı. Buyrun ebs nin kendi sitesinde yaptığı açıklamada bunun kanıtı: Diğer taraftan, CHP, açmış olduğu bu davada, kariyer basamaklarında ilerleme için aranan yazılı sınav şartının iptalini talep etmemiştir. Öğretmenlerin beklentileri ve talepleri, mesleki tecrübenin yazılı sınavla ölçülemeyeceğinden hareketle sınavsız bir kariyer basamakları sürecinin hayata geçirilmesi olmasına rağmen, toplumsal taleplere duyarsız, öğretmenlerin sorunlarıyla alakasız ana muhalefet partisi, yazılı sınav şartının iptalini istememiştir. Bu nedenle de sendikamız ve eğitimin paydaşları, kariyer basamakları yazılı sınavının yersizliğini, gereksizliğini ve iptali sonucunu doğuracak hukuka aykırılığını, Anayasa Mahkemesi önünde dile getirme imkanından yoksun bırakılmışlardır.