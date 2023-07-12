Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 22:45
Anayasa mahkemesi kariyer sınavı iptal edemez. Çünkü...
Chp tarafından yapılan iptal basvurusunda sınavın iptaline yönelik bir talep yok. Iptal istemi aday öğretmenlik ile ilgili maddeler ve yıl şartı. Buyrun ebs nin kendi sitesinde yaptığı açıklamada bunun kanıtı: Diğer taraftan, CHP, açmış olduğu bu davada, kariyer basamaklarında ilerleme için aranan yazılı sınav şartının iptalini talep etmemiştir. Öğretmenlerin beklentileri ve talepleri, mesleki tecrübenin yazılı sınavla ölçülemeyeceğinden hareketle sınavsız bir kariyer basamakları sürecinin hayata geçirilmesi olmasına rağmen, toplumsal taleplere duyarsız, öğretmenlerin sorunlarıyla alakasız ana muhalefet partisi, yazılı sınav şartının iptalini istememiştir. Bu nedenle de sendikamız ve eğitimin paydaşları, kariyer basamakları yazılı sınavının yersizliğini, gereksizliğini ve iptali sonucunu doğuracak hukuka aykırılığını, Anayasa Mahkemesi önünde dile getirme imkanından yoksun bırakılmışlardır.

fadime82
Memur
12 Temmuz 2023 22:51
Bu arada sinava omk ya bende karşıyım ama durum bu

moideen
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 23:21

Kanun teklifini verip kabul eden iktidar milletvekilleri ama suçlu yine muhalefet öyle mi? :))))


fadime82
Memur
12 Temmuz 2023 23:37
Bu işten en karlı çıkan egitim iş oldu :) uye sayısını firsattan istafade arttırdı. Omk falan umrunda bile degil
moideen, 39 dk. önce

Kanun teklifini verip kabul eden iktidar milletvekilleri ama suçlu yine muhalefet öyle mi? :))))


matematikogretmenii
Memur
12 Temmuz 2023 23:38
Eğitim işli değilim ama adamları takdir ediyorum diğer sendikalardan daha çok çalışıyorlar ve daha çok öğretmenin haklarını savunuyorlar.
fadime82, 23 dk. önce
Bu işten en karlı çıkan egitim iş oldu :) uye sayısını firsattan istafade arttırdı. Omk falan umrunda bile degil
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