KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


12 Temmuz 2023 22:57
Pomem ön sağlık formu doldururken kendim mi dolduracağım ?
Yoksa doktor kontrolunde mi olacak? E nabiz uzerinden bakacaklar mi o esnada?

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