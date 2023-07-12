KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


12 Temmuz 2023 22:59
Merkezi atama sözleşmeli?

Tercih kılavuzuna baktığım zaman bazı yerlerin kadro derecesi bölümünün boş olduğunu gördüm . Bunlar sözleşmeli mi demek? Sözleşmeliyse kitler mi yoksa 4b li sözleşmeli mi nasıl anlaşılır?

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