Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 23:05
Memur-Sen i hiç bir memur istemiyor
Biz memurları temsil etmiyor. Konu açıp derdimizden soru soramaz hale geldik.

Süleyman Paşa
Aday Memur
12 Temmuz 2023 23:29
Kardeşim çoğunluğu elinde tuttuğu için hepimizi temsil ediyor. Hiçbirimizi temsil etmiyorsa çoğunluğu nasıl elde ediyor?

yas8836
Aday Memur
12 Temmuz 2023 23:33

Geçen hafta üye sayısı açıklandı baktınızmı?

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