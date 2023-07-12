Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 23:07
Depremden ağır etkilenen 4 il 2 ilçeye özür grubu

Arkadaşlar 4 il 2 ilçeye özür grubu atamalarında depremden dolayı başvuru imkanı verilebilir mi? İhtimal var mıdır ?


Eversst
Aday Memur
12 Temmuz 2023 23:24

Yani 4 il ve 2 ilçedeki öğretmenlere il dışı özür grubu başvuru hakkı


Pers.başk.atama.büro
Aday Memur
12 Temmuz 2023 23:55

Verilmesi lazım tayin isteyemedik 1 tane İHL açılmadı Antep'ten buda bir özür hem neden 22 il olsun

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