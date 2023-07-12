Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Temmuz 2023 23:19
İl ici sonrasi es durumu
İyi aksamlar arkadaslar il ici tayinimiz çıkarsa ne kadar sure sonra es durumu isteyebiliyoruz bilginiz var mi teşekkürler

melcea
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 23:27

Ayrildiginiz ilceye donmemek kaydiyla Agustos'ta istersiniz.


matematikogretmenii
Memur
12 Temmuz 2023 23:33
İl içi tayinimiz çıkarsa il dışı hakkınız kalmıyor onu biliyorum. Ama eş durumu hakkında bilgim yok.

s.ögretmen
Aday Memur
12 Temmuz 2023 23:33
Anladim peki ayrıldığım ilceye 1 sene sonra mi isteyebiliyorum

melcea
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 23:35

Subat ayinda olan mazeret atamasinda istersiniz.

s.ögretmen, 28 dk. önce
Anladim peki ayrıldığım ilceye 1 sene sonra mi isteyebiliyorum

s.ögretmen
Aday Memur
12 Temmuz 2023 23:45
Teşekkür ederim hocam

melcea
Daire Başkanı
12 Temmuz 2023 23:45

Rica ederim.

s.ögretmen, 16 dk. önce
Teşekkür ederim hocam
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