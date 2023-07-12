Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2023 23:30
İcra Müdürleri rotasyon durumu

Öncelikle herkese merhaba değerli arkadaşlar bir icra müdür yardımcısı ilk atamada eş durumu olursa daha sonra rotasyona tabi olurmu eşi belediyede kadrolu zabıta

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