Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Temmuz 2023 23:31
Borç

330 bin borç var öde öde bitmiyor ne olacak bu durum borç varken araba bile alamıyorum


hakkan1
Aday Memur
12 Temmuz 2023 23:36
İdda borcu mu reis Allah yardımcın olsun

ersin28111978
Şef
12 Temmuz 2023 23:44

Emekli olabiliyorsan ol öde


üstdevrepolis
12 Temmuz 2023 23:58
330 ne ki be devrem hepsi 10 maas hadi kıstın diyelim 20 maas olsun
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