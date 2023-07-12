Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Temmuz 2023 23:59
Deprem tazminatı
Haziran ayı deprem tazminatı yatan il varmı

kaptan34m
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 01:05
Kardeşim sen yine bir para aldın herhalde sana yemin ediyorum 3 ay ya geçici gittim deprem bölgesine afad güya deprem tazminatı yatacaktı ses seda yok
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