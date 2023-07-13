Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 00:14
il içi özür grubu ? (sağlık özründen)

Merhaba değerli meslektaşlarım,

4 yıldır bir okulunda görev yapmaktayım. Bulunduğum ile sağlık özrü mazeretiyle geldim babamın engelinden dolayı. Babamın benden başka ilgilenecek bir kimsesi yok. Kendi okulumda norm fazlası olacağım.Bulunduğum ilde kendi branşımdan açık okul neredeyse 1-2 tane onlarda da norm fazlası olacağım ortalama yine 3 okula gidip maaş karşılığı derslerimi tamamlamam gerekecek ve okullar 45-50 km uzaklıkta hep.Bu keyfi bir istek/düşünce değildir öncelikle bunu belirtmem gerek. Bulunduğum il milli eğitim bana sağlık özründen dolayı yardımcı olup norm fazlası olmayacağım bir okula yönlendirir mi? İl içinden özür grubuna dayalı bir tayin mümkün müdür? Bakınız, bu konulara tam olarak hakim değilim sizden tecrübe ve bilgilerinizi istirham ediyorum lütfen. İyi geceler diler,tavsiyelerinizi beklerim.

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