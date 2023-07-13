KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


13 Temmuz 2023 04:23
Parkur mülakatına girmeli miyim?

26 yasinda, lisans mezunuyum. Ben parkur çalışması yapan bir yere gittim. Fakat doğru dürüst deneme yapamadim. Önceden gelenler hazırlandığı için hızlı bir şekilde sırayla tek tek yapıyorlardı. Sıçrama tahtasının önü boş kalmıyordu. Kurallara hakim olsam da nasıl yaptıklarını anlasam da kendimi fazla deneme şansım olmadı. Spor konusunda önceden bir deneyimim yok. Fakat parasını da yatırdığım için kendimi kötü hissediyorum . Sizce parkur çok çalışıp mi girilmeli? Yani aylar öncesinden kendini sürekli deneyerek mi girmelisin? Ben gidip boş yere kendimi rezil etmeyeyim mi?

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