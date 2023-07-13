KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Temmuz 2023 07:11
Malatya Büyükşehir Belediyesi

Malatya büyükşehir belediyesi hakkında bilgisi olan var mı arkadaşlar, çalışma şartları nasıl acaba, kiralık ev bulunabilir mi ,bilgisi olan yardımcı olabilir mi ?

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